Com lindo gol de Salah, Liverpool bate o Bologna e segue 100% na Champions

Reds fazem 2 a 0 na equipe italiana. Mac Allister abre o marcador no primeiro tempo, com o egípcio completando o placar com golaço

O resultado coloca o Liverpool na quinta colocação, com seis pontos em duas rodadas. O Bologna está em 26º, com apenas um somado até o momento.

Em casa, o Liverpool não teve uma atuação de destaque. O início de jogo foi até promissor, quando abriu o placar aos 11, com Mac Allister, aproveitando oportunidade dentro da área. Em seguida, o que se viu foi um festival de chances desperdiçadas pelo Bologna. Uma delas, de Ndoye, explodiu no travessão. Apesar da pressão, os Reds foram para o intervalo com a vantagem mínima.

Na segunda etapa, os britânicos conseguiram controlar melhor as ações e sofreram menos sustos dos italianos, que foram a sensação do Calcio na última temporada. Assim, coube a Salah dar tranquilidade aos torcedores presentes em Anfield. Em grande jogada individual, o atacante puxou a bola para o meio da área e finalizou no ângulo do goleiro para marcar um lindo gol.