Chelsea x Gent: escalações, onde assistir, arbitragem

Palmer, que na rodada passada da Premier League fez quatro gols no triunfo do Chelsea sobre o Brighton por 4 a 2, é a principal ausência do time do técnico Enzo Maresca. Alem dele, Reece James, machucado, segue fora de combate. Assim, o técnico Enzo Maresca deve começar com o português João Félix no meio de campo. O esquema deve ter apenas um atacante de referência, Nkunku.

Chelsea a Gent fazem o principal jogo da primeira rodada da Conference League. O duelo será às 16h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres. O Chelsea chegou à esta fase de Liga da competição eliminando o Servette (Suíça) nos playoffs. Mas o caminho dos belgas do Gent foi mais árduo. Afinal, passou por duas eliminatórias, batendo Vikingur (Ilhas Faroe) e Silkborg (Dinamarca). Depois, nos playoffs, eliminou o Partizan, da Sérvia.

Como chega o Gent

O Gent entra como uma tremenda zebra. Afinal, quatro de seus principais jogadores foram negociados e a principal contratação para a temporada, Omgba, está machucado. Não bastasse, dois titulares estão no departamento médico e fora deste duelo: Sven Kums e Andrew Hjulsager. Assim, o técnico deve colocar um time bem defensivo e apenas com Franck Surdez no ataque.

Regulamento

A atual edição da Conference teve uma mudança no formato. Afinal, até a temporada passada se atuava uma fase de grupos com 32 times em oito grupos de quatro. Ao fim, os dois primeiros avançavam as oitavas. Mas, a partir de agora, são 36 times em fase de liga, com cada equipe jogando seis partidas (NR: diferentemente da Champions, que são oito jogo, é formato suíço, muito usado no Xadrez). Os oito primeiros avançam diretamente às oitavas. Contudo, os times entre 9º e 24º lutam por oito vagas numa repescagem (oito mata-matas). Mas os que terminarem entre 25º ao 36º estarão eliminados.

CHELSEA X GENT

1ª Rodada da Liga Conferência

Data e horário: 2/10/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Stamford Bridge, Londres (ING)

CHELSEA: Jorgensen; Acheampong, Disasi, Badiashile, Renato Veiga; Lavia, Dewsbury-Hall; Pedro Neto, Joao Felix, Mudryk; Nkunku. Técnico: Enzo Maresca

GENT: Roef; Mitrovic, Watanabe, Torunarigha; Fadiga, Ito, Delorge-Kneiper, Brown; Gandelman, Dean, Surdez. Técnico: Wouter Vrancken

Árbitro: Daniel Schalger (ALE)

Auxiliares: Rafael Foltyn e Sven Waschitzki (ALE)

VAR: Sören Storks (ALE)