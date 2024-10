Cafu tem mansão leiloada pela metade do preço; saiba valor

A decisão para o leilão da mansão saiu em agosto , após Cafu conseguir a suspensão do processo no ano passado. Até 2022, o valor total era de R$ 11 milhões. Contudo, o ex-jogador acabou tendo outros bens leiloados para abater o montante.

O ex-jogador Cafu teve sua mansão leiloada na última terça-feira (01). Inicialmente oferecida por R$ 40 milhões, o imóvel acabou arrematado por pouco mais de R$ 20 milhões. A propriedade, que fica no bairro de Alphaville, em Barueri (SP), foi a leilão por determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo para quitação de uma dívida aberta pelo capitão do penta em 2018. O valor chega a R$ 9,5 milhões. As informações são de Leonardo Ribeiro, do ‘Extra’.

O imóvel leiloado conta com 3.229 m² de área construída. O espaço conta com quatro andares, campo de futebol, ampla área de lazer, churrasqueira gourmet, piscina ao redor da casa, piscina coberta, sauna, salão para festas e espaço para jogos. Já na parte interna são seis suítes, cada uma com uma banheira e uma varanda. A área social tem um grande hall, salas, escritórios, sala de troféus, sala de cinema, cozinha, área de serviço, lavabo e um elevador.

Localiza em um bairro nobre, a casa possui custos mensais elevados. Enquanto o condomínio sai a R$ 4.500, o IPTU mensal pe de R$ 2.708, 49.

Cafu irá recorrer

De acordo com a defesa de Cafu, em declaração ao jornal ‘Estadão’, há confiança de que os recursos pendentes de julgamento possam gerar uma nova anulação do leilão. Da mesma forma, os advogados “acreditam firmemente no resultado positivo em favor do ex-atleta”.