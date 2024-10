Benfica, de Bruno Lage, dá aula e goleia Atlético de Madrid

Festa da torcida do Benfica no Estadio da Luz. Nesta quarta-feira (2/10), em Lisboa, as Águias receberam o Atlético de Madrid, pela segunda rodada da fase de Liga da Champions. Melhor impossível. Com gols do turco Akturkoglu, do argentino Di María, do dinamarquês Bah e de o turco Kokçu, goleou por 4 a 0. Enfim, foi um grande jogo do time do técnico Bruno Lage. Nada mal para um técnico que saiu muito mal do Botafogo e agora é ovacionado pela torcida benfiquista.

Os portuguess, com este triunfo, vão aos seis pontos, se mantendo no G8. O Atlético de Madrid, com três pontos, fecha a rodada no meio da tabela.

Benfica melhor no primeiro tempo

O Benfica mandou nos primeiros 20 minutos. Encarando um Atlético retrancado, como se esperava, o time da casa ficou em cima, construiu pelo menos três ataques de muito perigo antes dos dez minutos e, aos 13, abriu o placar. Uma saída errada do Atlético deu a chance para o Benfica, com sua marcação alta, chegar na entrada da área. Akturkoglu recebeu bem colocado. O turco ajeitou e bateu sem chance para Oblak.