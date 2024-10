Barcelona anuncia contratação de Szczesny, ex-Juventus

O Barcelona anunciou, nesta quarta-feira (2), a contratação de Wojciech Szczesny, goleiro ex-Juventus. Nesse sentido, o goleiro, de 34 anos, que tinha decidido se aposentar, voltou atrás e aceitou o desafio de substituir Ter Stegen, que se lesionou, e assinou contrato de uma temporada.

Ao longo das negociações, o atacante Lewandowski, companheiro de seleção polonesa do arqueiro, contribuiu para o avanço das conversas. Afinal, o intuito é que o atleta seja titular no período de recuperação do alemão Ter Stegen, que ficará fora de combate durante oito meses em virtude de uma ruptura do tendão patelar do joelho direito.

“É um momento de maior orgulho. Eu estava honestamente preparado para recuar. Estar aqui nestes primeiros dois dias na cidade e ver como as pessoas me trataram e como isso é importante para elas me fez sentir orgulhoso e parte desta família emocionante. Embora seja uma grande instituição e um grande clube de futebol, tenho sentido o sentimento de família”, disse Szczesny.