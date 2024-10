Atlético-MG e Vasco escalados para jogo pela Copa do Brasil

Já temos escalações para Atlético-MG e Vasco no jogo desta quarta-feira (2), válido pela ida da semifinal da Copa do Brasil. Os times já divulgaram os 11 iniciais em suas redes sociais. Confira, então, como chegam os rivais para o jogo na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Escalação do Atlético-MG

Everson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Otávio, Alan Franco, Rubens e Guilherme Arana; Hulk e Paulinho. Técnico: Gabi Milito

No Vasco, Rafael Paiva não pode contar com Rayan, suspenso, e David, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Assim, ele opta por Emerson Rodríguez na ponta esquerda e improvisa Puma Rodríguez na ponta direita. Na zaga, ele opta por Maicon ao lado de Léo, com João Victor começando no banco.

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Coutinho; Emerson Rodríguez, Puma Rodríguez e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva