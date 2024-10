Após revés, Endrick fala sobre críticas e agradece conselhos de Ancelotti

Então, Endrick também falou sobre elogios e críticas. Para ele, porém, a mentoria por parte do técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, é o que importa.

“Treino todos os dias. O Ancelotti me chama para conversar sobre como é importante estar aqui e aprender com os demais. Pede apenas para jogar tranquilo, ser feliz e fazer meu jogo. Creio que estou feliz em estar treinando com Ancelotti e feliz em aprender com ele”, avaliou, antes de finalizar:

“Não vejo elogios e críticas. Posso fazer um gol e ter elogio, mas quando perde tem crítica. Já aconteceu comigo no Palmeiras. Vejo no Tik Tok e depois apago. O que sigo são os conselhos do meu treinador e companheiros isso me ajuda bastante.”