Após novo olhar para a as categorias de formação, Fortaleza celebra quatro títulos na base em 2024

Na última segunda-feira (30), o Fortaleza alcançou mais uma conquista nas categorias de base em 2024, ao sagrar-se decacampeão cearense sub-20, após vencer o Ceará por 3 a 2, no estádio Presidente Vargas. O título soma-se às conquistas do Campeonato Cearense sub-17 e da Copa Manjadinho, no sub-11 e no sub-14. Ao longo da atual temporada, outro marco significativo alcançado foi a classificação para a semifinal do Campeonato Brasileiro sub-20, após eliminar na fase anterior o Flamengo – atual campeão mundial na categoria. Tais resultados são celebrados como consequência de um novo olhar para a base estabelecido no clube nos últimos anos, desde a formação dos atletas à integração com a equipe principal, e que já vem rendendo bons frutos inclusive no profissional.

“Eu sei que é chover no molhado falar isso, mas a base é o futuro de um clube de futebol, e o Fortaleza tem buscado equilibrar esse crescimento em todos os setores, sejam eles administrativos, esportivos, estruturais e de imagem. Temos investido em estrutura física, com participação em mais competições, com desenvolvimento e formação de jogadores, e a aquisição de alguns atletas com perfil para o elenco profissional. Os resultados estão vindo a nível de excelência, e essas conquistas são a prova que a gente está no caminho certo na nossa formação”, afirma o CEO Marcelo Paz.

Neste ano, alguns dos destaques do time principal, por exemplo, já são parte desta nova metodologia, a exemplo do volante Hércules, escolhido a dedo para compor o elenco ainda nas categorias de base, até tornar-se um dos destaques do meio campo da equipe profissional e viver expectativa por convocação à seleção brasileira neste ano. Casos semelhantes são do venezuelano Kervin Andrade, atacante de 19 anos contratado para a base em julho de 2023, e que após atuações pelo time profissional já foi inclusive convocado para a seleção principal; além do meia Kauan, que é presença constante na equipe de cima.