Venezuela tem convocação para as Eliminatórias divulgada

Lista conta com nomes tanto da seleção principal como aqueles que treinarão com o sub-20

Como é de praxe, algumas figuras conhecidas do público brasileiro estarão à serviço da Vinotinto contra Argentina e Paraguai, nos dias 10 de 15 deste mês, respectivamente. São os casos do zagueiro Ferraresi (São Paulo), os meio-campistas José Martínez (Corinthians), Tomás Rincón (Santos) e Savarino, do Botafogo, além do atacante Jesús Ramírez, que joga no Vitória.

A seleção da Venezuela tem sua lista de convocados, para os jogos de outubro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 . A relação de nomes sob responsabilidade do técnico Fernando Batista se tornou pública nesta terça-feira (1).

Outro nome que consta na relação e atua no Brasil é Nicola Profeta, meio-campista que também joga no Santos. Contudo, ele integra o grupo de atletas que irá trabalhar com a seleção sub-20, equipe sob os cuidados do técnico Ricardo Valiño. A inclusão na mesma lista de convocados do selecionado principal soa como uma forma de evitar qualquer “bloqueio” dos clubes na liberação dos atletas, já que não se permite tal ação para duelos oficiais de Data Fifa.

Os venezuelanos vivem um momento de empolgação com a chance de participar, pela primeira vez, da fase de grupos de um Mundial. Seja pelo aumento do número total de vagas como também pela geração que já é considerada a mais talentosa de todos os tempos. Atualmente, a Vinotinto está em sexto lugar, com dez pontos, mesma quantia do Brasil. Porém, com desvantagem de dois tentos no saldo de gols.

Lista da Venezuela para os embates de Eliminatórias em outubro

Nomes da seleção sub-20

