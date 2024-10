Vasco rebate Flamengo sobre mudança de data da Copa do Brasil

Cruz-Maltino se manifesta nas redes sociais contra nota do Rubro-Negro sobre a alteração das datas dos jogos de volta da Copa do Brasil

O Vasco rebateu a nota oficial do Flamengo, na noite desta terça-feira, sobre a mudança das datas dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino afirma que o Rubro-Negro distorceu os argumentos do clube e ressalta que não tem “boa fé”.

“Antecipar 24 horas a partida é diferente de mudar todo o calendário do futebol brasileiro para, deliberadamente, afetar a competitividade e beneficiar uns em detrimento de outros”, diz em trecho do comunicado.