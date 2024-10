Uefa coloca árbitro na geladeira depois de opressão a jogador

Árbitro trabalharia em jogo da Liga dos Campeões, nesta terça (01/10), mas a Uefa afastouó após acusações de ameaça a atleta do Kuwait

A Uefa retirou Fábio Maresca do quadro de arbitragem no jogo entre PSV e Sporting, pela Liga dos Campeões, que ocorre nesta terça-feira (01/10). O italiano seria o quarto integrante, mas saiu da lista após acusação de ameaça de morte a um jogador do Kuwait, na última semana.

O episódio teria ocorrido durante uma discussão entre Maresca e o meio-campista Khaled Al-Murshed, do Al-Arabi, na derrota da equipe para o Al-Kuwait por 2 a 0, no campeonato local.