Terror dos austríacos, Brest massacra RB Salzburg na Champions; Stuttgart empata com Sparta Praga

A Champions League tem um líder improvável após o início da segunda rodada. Pela primeira vez na competição, o Brest foi até a Áustria e goleou o Red Bull Salzburg por 4 a 0, nesta terça-feira (1). Em outro jogo, o Stuttgart ficou no empate em 1 a 1 com o Sparta Praga, na Alemanha.

Com a goleada desta terça, o Brest vem provando que é o terror dos austríacos. Afinal, ganhou do Sturm Graz na estreia por 2 a 1 e agora massacrou o Salzburg. Dessa maneira, está na liderança provisória da Champions com seis pontos, mas deve ser superado por gigantes do continente até o fim da rodada, nesta quarta. Já o Salzburg acumula a segunda derrota seguida e está na lanterna, na 36ª posição.

Nada deu certo para o RB Salzburg na partida. No início, até mostrou que poderia dar o ar da graça para sua torcida na Áustria. Aos dez minutos, marcou com Baidoo, mas o gol foi anulado por impedimento. Não demorou muito para Sima abrir o placar para o Brest.