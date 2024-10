Sergio Ramos esteve perto de se transferir para o futebol egípcio

Atualmente sem clube, e especulado no futebol brasileiro, Sergio Ramos quase se transferiu para o Egito. De acordo com informações do jornal espanhol ‘Marca’, o Zamalek fez uma proposta recentemente para contratar o zagueiro de 38 anos. No entanto, as negociações não avançaram devido a divergências salariais.

“É difícil para Sergio Ramos assinar com o Zamalek neste momento. Se as conversas tivessem começado antes, o negócio poderia ter sido fechado. Ele demonstrou muito interesse em se juntar ao Zamalek e jogar no Egito”, afirmou Hani Shoukry, membro do conselho administrativo do clube, em declaração à imprensa local.

Sergio Ramos ainda busca um novo clube após deixar o Paris Saint-Germain para jogar no Sevilla na temporada passada. Além disso, o zagueiro também recebeu propostas da Arábia Saudita e da MLS, mas decidiu recusar ambas.