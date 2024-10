Sem Memphis, Corinthians desembarca no Rio para enfrentar Flamengo

Já o goleiro Hugo Souza, que ainda não pode ser adquirido em definitivo pelo Timão, viajou com o grupo e deve jogar sem restrições

A delegação do Corinthians desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (1º), véspera da partida contra o Flamengo pela semifinal de ida da Copa do Brasil. Sem estar inscrito na competição, o atacante Memphis Depay não viajou. A mesma situação se aplica aos lesionados Alex Santana e Talles Magno.

Já o goleiro Hugo Souza seguiu viagem com o grupo alvinegro e deve jogar sem restrições. O Timão, aliás, ainda não pode adquirir em definitivo o atleta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Torcedores marcaram presença na chegada da delegação ao hotel, e alguns atletas se prontificaram a tirar fotos. O clima, portanto, é de confiança para um bom resultado nesta quarta-feira, no Maracanã.