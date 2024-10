São Paulo vota nesta terça-feira a criação de um fundo de investimento

Diretoria do clube pretende substituir empréstimos com bancos por uma única dívida e colocar limite nos gastos

O São Paulo vota, nesta terça-feira (1), a criação de um fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC). A operação acontece em conjunto com as gestoras de investimentos Galapagos e Outfield. O objetivo é captar R$ 240 milhões e substituir as dívidas que o clube tem com os bancos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com o ”ge”, o contrato tem 13 páginas e existem regras de funcionamento do fundo, que funciona como uma operação de crédito mais sofisticada do que um empréstimo convencional. Por exemplo, vai existir um limite para gastos e a obrigação de terminar as temporadas com um superávit.