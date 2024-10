São Paulo crê em permanência de Zubeldía até o fim da temporada

Técnico entrou no radar do Boca Juniors, da Argentina, mas deve ficar até o fim da disputa do Campeonato Brasileiro

O São Paulo desconhece um acordo para que o técnico deixe o Tricolor. O Boca Juniors, inclusive, estaria ciente de que Zubeldía dificilmente aceitaria sair do São Paulo antes do fim da atual temporada. O interesse do clueb argentino saiu inicialmente pelo “Tyc Sports”, da Argentina.

O técnico Luis Zubeldía entrou na mira do Boca Juniors-ARG . Contudo, o São Paulo se mantém tranquilo sobre a situação, porque não recebeu contatos oficiais de ambas as partes a respeito de uma possível saída. Além disso, o clube acredita que o treinador seguirá no comando do Tricolor.

No radar do Boca Juniors, Luis Zubeldía tem contrato com o São Paulo até o final de 2025. Focado no Tricolor, em julho deste ano ele chegou a recusar uma proposta da seleção do Equador.

Em 36 partidas no comando são-paulino, o treinador soma 18 vitórias, 10 empates e oito derrotas. Quinto colocado na Série A do Campeonato Brasileiro, recentemente o time do treinador foi eliminado da Copa do Brasil e da Copa Libertadores.

Em meio ao interesse do Boca, Zubeldía prepara o elenco do São Paulo para a partida diante do Cuiabá no próximo sábado (05) às 18h30 (horário de Brasília) na Arena Pantanal.