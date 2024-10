Reencontro, clássico e confronto direto: veja o calendário do Fluminense em outubro

Após as eliminações nas Copas do Brasil e Libertadores, o Fluminense volta suas atenções para a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Assim, o técnico Mano Menezes terá tempo para recuperar jogadores e fortalecer o entrosamento e assimilação do seu estilo de jogo.

Afinal, o mês de outubro contará também com uma Data Fifa, visto que terá partidas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2026. O Tricolor, então, vem de três derrotas consecutivas, diante de Juventude, Botafogo e Atlético-GO e voltou a ocupar a zona de rebaixamento.

O primeiro confronto do mês marcará o reencontro do elenco com um velho conhecido. Trata-se de Fernando Diniz, que agora comanda o Cruzeiro. O duelo, portanto, acontece no Maracanã, na próxima quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), pela 29ª rodada.