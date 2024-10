Real Madrid alega que La Liga não relatou insultos contra Vini Jr

Além disso, a liga espanhola informou ao clube merengue que essas alegações constarão no relatório que chegará à Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF). Assim, a entidade decidirá sobre a aplicação de possíveis sanções.

Na semana antes do clássico, parte da torcida do Atlético organizou uma mobilização nas redes sociais para comparecer ao jogo usando máscaras. O objetivo era ofender Vini Jr, principalmente com atitudes racistas, sem que houvesse reconhecimento destas pessoas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.