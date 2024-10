PSV cede empate contra o Sporting e permanece sem vencer na Champions

Time holandês abre o marcador logo aos 14 minutos do primeiro tempo, pressiona, não amplia o marcador e é castigado com gol no final da partida

PSV e Sporting se enfrentaram nesta terça-feira (1) pela segunda rodada da Champions League e, em uma partida bastante disputada, empataram por 1 a 1 no Philips Stadium, em Eindhoven, na Holanda. Aliás, Precisando se recuperar da derrota na rodada de estreia, o time holandês pressionou e marcou logo aos 14 minutos do primeiro tempo, com o volante Schouten finalizando com categoria. Com isso, obrigou o time português a buscar o empate na etapa final, que veio aos 38 minutos do segundo tempo, com Daniel Bragança.

PSV abre o marcador no primeiro tempo

Pressionado após perder na primeira rodada para a Juventus, da Itália, o time holandês partiu para cima do Sporting e tentou controlar a partida. Assim, o volante Schouten chegou ao gol com uma bela finalização e abriu o marcador aos 14 minutos da etapa inicial. A derrota obrigou Sporting a sair para buscar o jogo, porém sem grandes ameaças para a meta de Walter Benítez.

Segundo tempo com empate do Sporting

Na etapa final, mesmo com a vantagem, o PSV partiu para cima do Sporting e criou inúmeras oportunidades, principalmente com Bakayoko e Luuk de Jong, mas não conseguiu ampliar o placar. Aos 38 minutos do segundo tempo, o volante Daniel Bragança marcou o gol, castigando o time holandês e deixando o placar igual em 1 a 1.