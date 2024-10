Presidente do Fluminense confirma Arias ‘chateado’ e diz ter acordo com jogador

Mário Bittencourt abriu o jogo sobre a situação do colombiano no Tricolor após frustração em saída para Europa no meio da temporada

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, abriu o jogo sobre a situação de Jhon Arias na equipe tricolor após manutenção do jogador do elenco. O dirigente admitiu o jogador ficou chateado por recusa de proposta da Europa, mas ressaltou acordo com o colombiano para negociá-lo no fim da temporada.

“Todo mundo sabe que ele queria sair na janela e que eu impus uma condição. A (proposta) não chegou ao que o Fluminense desejava, e a gente se acertou que ele fica até o fim do ano. Na janela de dezembro, atendendo às condições que temos combinadas com ele, vamos realizar o desejo dele de jogar na Europa”, disse Mário.