Palmeiras chega a 31 títulos na gestão de Leila Pereira; confira os principais

O Palmeiras conquistou o tricampeonato inédito do Campeonato Brasileiro Sub-20. Na grande final, o Verdão derrotou o Cruzeiro por 3 a 0, em duelo realizado no Allianz Parque. Com essa vitória, o Alviverde chega a 31 títulos sob a gestão de Leila Pereira, que começou em 2021.

Aliás, a contagem inclui torneios de base organizados pelas federações paulistas, pela CBF, e competições internacionais promovidas pela Conmebol. No total, portanto, são sete troféus no futebol masculino profissional, dois no futebol feminino profissional e mais 22 nas categorias de base. Todavia, Leila aproveitou para comentar sobre o sucesso das crias da academia após mais essa conquista.

