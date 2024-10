Palmeiras bate o Botafogo e abre vantagem na semifinal do Brasileirão Sub-17

Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0 na noite desta terça-feira (1º), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal do Brasileirão Sub-17. O gol que deixa o alviverde em vantagem na decisão foi de Erick Belé, com uma bela batida de falta.

Com o resultado, o time paulista precisa de apenas um empate em casa para conquistar a vaga. O alvinegro carioca precisa vencer por dois gols de diferença, caso vençar por apenas um, a classificação será definida nos pênaltis.

As equipes voltam a se encontrar no dia 22 de outubro (terça-feira), às 15h (horário de Brasília), em local ainda não definido. Quem vencer, enfrentará Fluminense ou Santos na decisão do torneio, que está programada para acontecer no dia 3 de novembro.