No Bologna, ítalo-brasileiro é relacionado para confronto contra o Liverpool na Youth League

Nascido no Brasil, jovem Renato D’Autilia tem apenas 16 anos e é goleiro do Sub-20 do time italiano

“Ainda não tenho certeza se vou começar jogando. No entanto, só de passar por essa experiência, viajar para outro país e enfrentar um clube da grandeza do Liverpool nessa atmosfera já é um sonho realizado e um sonho pelo qual sempre batalhei muito. Estou muito feliz aqui na Europa e sinto que tenho evoluído cada dia mais como jogador”, contou.

Destaque das categorias de base do Bologna, o jovem Renato D’Autilia está próximo de estrear pela Youth Champions League, formato de base que conta com as mesmas equipes da Uefa Champions League. O time italiano enfrenta o Liverpool, fora de casa, na próxima quarta-feira (2). O atleta, que é nascido em Salvador, falou sobre essa oportunidade na carreira.

Renato tem passagem pela base do Palmeiras e rapidamente chamou a atenção do exterior. Com apenas 11 anos já estava na Inter de Milão, onde foi campeão da liga italiana Sub-14. Com convocações para as seleções sub-15 e sub 16 da Itália, o atleta então recusou uma renovação com a Inter de Milão em busca de um projeto técnico mais ambicioso. Foi assim que chegou ao Bologna onde, mesmo com apenas 16 anos, assinou o primeiro contrato como profissional e já integra a equipe do sub-20. O atleta também comentou sobre o assunto.

“Fico muito feliz por poder estar evoluindo aqui dentro do Bologna. Neste clube sinto que sou valorizado e eles acreditam no meu trabalho. Hoje venho dividindo meu espaço entre o sub-20 e sub-18 e para mim isso é ótimo, pois consigo manter bem meu ritmo de jogo me preparando para o profissional. Está sendo uma evolução fantástica”, finalizou.