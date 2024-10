Mensagens revelam apelo de Eliza Samudio por paz antes de cair em armadilha do ex-goleiro Bruno

O documentário ‘A Vítima Invisível’, da Netflix, teve acesso ao computador pessoal de Eliza Samudio – apreendido no ano de seu assassinato, em 2010 – e trouxe novas revelações sobre o caso. Entre as descobertas, uma troca de mensagens da modelo com um amigo chamou bastante atenção, pois ela suplicava por paz para criar o filho e dizia que não ia ”encher o saco” do ex-goleiro Bruno.

“Vou fazer supletivo à distância”, contou Eliza nas primeiras mensagens. O amigo, então, respondeu: “Você vai ter muita paz. Não esquenta, não, tudo já passou”. A modelo prosseguiu: “Jamais irei encher o saco dele (ex-goleiro Bruno), tu sabe. Quero paz para cuidar do meu filho e estudar. Só isso. Viver minha vida sem medo. Quero terminar logo esses estudos para fazer facul… Espero que até lá eu já tenha resolvido as coisas com o pai do meu filho. Depende da Justiça”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Boas intenções de Bruno

Eliza acreditou nas intenções de Bruno ao se encontrar com ele no Rio e, junto ao filho recém-nascido, seguir para Contagem, em Minas Gerais, à convite do ex-goleiro. A viagem, contudo, teve um fim diferente do planejado para modelo – que ficou em cárcere privado até ser morta.