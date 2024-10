Membros de organizadas protestam e são recebidos pela comissão do Fluminense

Protesto ocorria no CT Carlos Castilho, quando dirigentes do clube aceitaram conversar de maneira pacífica com os torcedores Crédito: Jogada 10

Com o time em crise em campo, torcedores de organizadas do Fluminense foram protestar no CT do clube na manhã desta terça-feira (1º). De forma pacífica, membros da comissão técnica e diretoria do Flu aceitaram conversar com os protestantes. Segundo o "ge", o técnico Mano Menezes, o auxiliar permanente Marcão, o diretor Paulo Angioni e o vice-presidente Matheus Montenegro estavam entre os presentes na reunião, que durou cerca de duas horas. Na conversa, os torcedores prometeram apoio e união na reta final do Brasileirão.