Mário Bittencourt fala sobre futuro de Mano Menezes e faz revelação sobre Thiago Silva

Presidente do Fluminense responde se treinador corre risco de demissão, além de explicar a reunião com membros de organizadas do clube

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (1º), no CT Carlos Castilho. Nela, deu mais detalhes sobre o protesto pacífico desta terça , pediu união e revelou até mesmo uma informação importante sobre o zagueiro Thiago Silva. Além disso, falou sobre a sequência de Mano Menezes no comando da equipe.

“Agora posso dizer para vocês que até um minuto antes do jogo, a gente não tinha certeza se o Thiago (Silva) ia jogar. Ele foi um guerreiro para poder jogar. Cinco minutos antes, ele estava tomando injeção dentro do calcanhar para poder entrar em campo. Houve momento de muito silêncio no vestiário naquele dia porque todo mundo 9estava) muito comovido com o esforço que ele fez, com as dores que ele estava sentindo, com o choro dele de dor pelo tratamento. Aquilo mexeu muito com o grupo, deixou o grupo muito mexido”, revelou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.