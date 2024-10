Marcos Braz, do Flamengo, afirma que é o último ano no clube

Dirigente vai deixar o Rubro-Negro junto com o Rodolfo Landim, no fim do mandato; Eleições acontecem em dezembro

Marcos Braz, vice-presidente do futebol do Flamengo, afirmou que esse é seu último ano como dirigente do Rubro-Negro. Ele revelou que já havia comunicado o presidente Rodolfo Landim que deixaria o clube junto com ele. As eleições para definir o novo presidente do clube carioca vai acontecer em dezembro.

“Já comuniquei ao presidente Rodolfo Landim, há muito tempo, que eu iria sair junto com ele, quando ele saísse da presidência”, disse.

Além disso, o dirigente explicou como será o contrato de Filipe Luís. Primeiro, o clube postou em nota oficial como ‘interino’. No entanto, o ex-jogador será técnico oficial do clube até o fim do ano que vem e contou como foi a conversa entre os dois.