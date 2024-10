Marcelinho Carioca detona Tite: ‘Mentiroso’

O ex-jogador Marcelinho Carioca não poupou críticas ao técnico Tite, demitido do Flamengo na última segunda-feira (30). Durante um programa da Jovem Pan Esportes, o ídolo do Corinthians questionou a postura do treinador antes do acerto com o Rubro-Negro e o chamou de “mentiroso”.

De acordo com o ex-camisa 7, Tite havia dito que não assumiria nenhum clube após deixar a Seleção Brasileira. Porém, segundo Marcelinho, o técnico teria mentido para a torcida do Corinthians, com quem tentou uma negociação enquanto já havia fechado com o Flamengo através de Rodolfo Landim, presidente do clube carioca.