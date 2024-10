Liverpool x Bologna: onde assistir, escalações e arbitragem

Ao mesmo tempo, o Liverpool é o líder da Premier League 2024/25 e aparece como um dos favoritos para ficar com o título do Campeonato Inglês e encerrar a hegemonia do City na Inglaterra.

Contudo, o time inglês terá a baixa de Harvey Elliott, que se lesionou durante um amistoso da seleção sub-21 da Inglaterra. Além disso, Darwin Núñez aparece como dúvida após desfalcar a equipe na última rodada da Premier League.

Como chega o Bologna

Por outro lado, o Bologna não conseguiu repetir as grandes atuações da temporada passada que lhe garantiram uma vaga nesta edição de Champions. Desde a saída do técnico Thiago Motta, agora na Juventus, o time italiano venceu apenas um jogo nas seis primeiras rodadas do Campeonato Italiano e vem de um empate diante do Como.