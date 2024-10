Lincoln Henrique: O Talento que Ganhou Asas no Red Bull Bragantino

Com uma trajetória marcada por superação e habilidade, o meio-campista do Bragantino, Lincoln Henrique, se destaca como uma das grandes promessas do futebol brasileiro, chegou a receber elogios de grandes nomes do futebol, como o técnico Felipão e Jorge Jesus, por quem foi eleito como o “queridinho”, no futebol.

Aos 25 anos, o meio-campista Lincoln Henrique, jogador do Red Bull Bragantino, tem se destacado no cenário do futebol brasileiro e internacional, chamando atenção pela sua inteligência tática, versatilidade e uma jornada de superação dentro e fora de campo.

Após passagens marcantes por clubes como Grêmio e Fenerbahçe, e uma valiosa experiência na Europa, Lincoln chegou ao time paulista como parte de um projeto ambicioso de longo prazo. “O Red Bull Bragantino tem uma proposta de futebol inovadora no Brasil. Jogar aqui é muito mais do que apenas atuar em campo, é fazer parte de algo maior”, ressalta o jogador.