Lille x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Contudo, o técnico Bruno Génésio terá alguns problemas para escalar o time nesta quarta-feira. Hákon Arnar Haraldsson, Ismaily e Ngal’ayel Mukau, lesionados, e Angel Gomes, suspenso, estão fora deste duelo contra o time merengue.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid vive um bom momento na temporada e chega embalado para manter os 100% de aproveitamento na Champions 2024/25. Além disso, o técnico Carlo Ancelotti poderá contar com o retorno de Mbappé, recuperado de lesão, que foi relacionado para enfrentar o Lille.

Contudo, o time perdeu o goleiro Courtois, que se lesionou no clássico contra o Atlético de Madrid, no último compromisso da equipe no Campeonato Espanhol. Dessa maneira, o belga se junta a Brahim Díaz, Dani Ceballos e David Alaba, todos no departamento médico do clube.