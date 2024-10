Karoline Lima esclarece rumores de término com Léo Pereira após queda de perfil no Instagram

O casal estava sofrendo recentemente com ameaças por parte de uma pequena parcela de torcedores do Flamengo devido à má fase do clube Crédito: Jogada 10

Karoline Lima, namorada de Léo Pereira, teve seu Instagram derrubado na manhã da última segunda-feira (30). A influencer, que já entrou com recurso para recuperar a conta, tem utilizado perfil secundário para desmentir ‘fake news’ e manter contato com os seguidores mais fieis. Antes de esclarecer o ocorrido em sua conta reserva, Karoline recebeu uma série de suposições sobre o motivo por trás da queda. Um deles afirmava que ela tinha se separado de Léo Pereira e, por isso, desativado o perfil oficial. Em contrapartida, outros internautas apontavam para uma possível relação com os processos envolvendo Éder Militão. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A influencer não entrou em detalhes sobre o que ocasionou a queda da conta, mas esclareceu que não partiu dela. Ela, aliás, estava dormindo quando uma amiga próxima entrou em contato para comunicá-la. Logo na sequência, Karoline Lima postou uma foto deitada ao lado de Léo e também desmentiu os rumores de separação.

Ameaças de morte No último dia 25, Karoline Lima compartilhou com seus seguidores algumas ameaças de morte que tem sofrido por parte de torcedores do Flamengo. Ela se tornou alvo de rubro-negros em meio à má fase do clube e, principalmente, do setor defensivo – o qual seu namorado atua. “Se na torcida organizada tivesse bandido de verdade, esses dois aqui já estariam mortos. Só foi ele começar a comer essa piranha, maria chuteira, que ele ficou uma merda dentro de campo. Eu quero a morte do Léo Pereira e da Karoline urgentemente”, declarou um homem no perfil dela. Há quem desconfie que o perfil de Karoline sofreu com denúncias de torcedores após a vitória do Flamengo sobre o Athletico, no domingo. Apesar do triunfo, o Rubro-Negro carioca teve um desempenho muito aquém, que, inclusive, culminou na demissão do técnico Tite.