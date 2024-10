Inter projeta retorno de Borré para o GreNal

O Inter sofreu o desfalque de um dos destaques da era “Roger Machado” em seu último compromisso. Isso porque o atacante Borré chegou a estar entre os relacionados no embate com o Vitória, mas a confirmação da ausência veio apenas na escalação. Ele sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. Apesar disso, o clube projeta que o atleta retorne já no clássico com o Grêmio, programado para o dia 20 de outubro. Assim, o jogador, além de perder o triunfo por 3 a 1 sobre o Vitória, também deve ficar fora de apenas mais um compromisso, o duelo com o Corinthians, que ocorre no próximo sábado (05). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Roger chegou a abordar o assunto. Contudo, preferiu não estipular um retorno e minimizou a situação. “O tempo de recuperação é a clínica do atleta. A do Borré é boa. Temos um jogo e depois a parada. Não perderá mais do que um jogo”, esclareceu o técnico. “O Borré tem um limiar de dor alto, mas ontem (sábado) manifestou ao fim do treinamento. Esperamos o período de uma noite para fazer o exame. No jogo contra o Rosario, ele sentiu uma lesão com gravidade, mas queria ficar no jogo”, acrescentou o comandante.