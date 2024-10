Gilberto Silva encoraja o Arsenal contra o City: ‘Condições de fazer frente’

Um dos maiores clubes da Inglaterra e do mundo, o Arsenal, que enfrenta nesta terça-feira (1), às 16h, o Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões, nunca conseguiu vencer a principal competição entre clubes no planeta. A depender de Gilberto Silva, ídolo do clube, essa hora finalmente chegou. Ex-capitão e referência no clube, o volante concedeu entrevista ao “Somos Fanáticos” e falou sobre os brasileiros do elenco dos Gunners, rivalidade com o City e o trabalho do técnico Mikel Arteta.

“Precisa, agora, conquistar algo. A equipe hoje é bem madura, estruturada, acho que quando a gente olha pra equipe do Arsenal, os jogadores, a equipe, a formação, o balanço entre os setores está muito bem definido. Isso é importante para chegar longe. As contratações que têm chegado têm sido importantes, com resultado, isso também facilita todo trabalho. Não é só contratar, você precisa contratar atleta que chegue, vista a camisa e entregue resultado para uma equipe como é o Arsenal. Não vai ser nada fácil, novamente. É importante, então, aprender com os erros do passado, nas duas últimas temporadas tiveram erros cruciais contra times menores e intermediários, principalmente em casa. Tem que fazer esse dever de casa muito bem feito nesta temporada”, aponta.