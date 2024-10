Fluminense aposta em sinergia com a torcida no Maracanã para se salvar no Brasileirão

Tricolor fará sete das onze partidas que restam no estádio e terá que vencer seis para chegar ao número mágico de 45 pontos

Após retornar à zona de rebaixamento, o Fluminense terá pela frente “onze finais” para salvar o ano e permanecer na elite do futebol brasileiro. Assim, sete desses jogos acontecem no Maracanã, e o Tricolor confia na sinergia com a torcida para dar um salto na tabela e se safar de uma possível queda.

No momento, a equipe carioca soma 27 pontos, apenas um atrás de Vitória e Corinthians, que possuem uma partida a mais no certame. Contudo, a queda de rendimento recente ligou o sinal de alerta. Afinal, a apatia do elenco indica perda de confiança, o que refletiu em três derrotas consecutivas (Juventude, Botafogo e Atlético-GO).

Diante disso, o time necessita de seis vitórias para alcançar a meta de 45 pontos, número mágico para quem sonha em ficar na primeira divisão. O Fluminense, aliás, tem sete pontos a mais como mandante em detrimento de quando atua como visitante. A diferença é gritante, visto que o grupo não tem conseguido se impor longe do Rio de Janeiro.