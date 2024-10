Filipe Luís revela primeiro sonho no Flamengo: ‘Vencer o Corinthians’

Filipe Luis já chegou no comando do Flamengo com uma missão importante: a semifinal da Copa do Brasil. O Rubro-Negro enfrenta o Corinthians e o jogo de ida será no Maracanã, nesta quarta-feira (2), às 21h45. Dessa forma, o treinador revelou que seu primeiro sonho com a equipe é vencer essa partida.

“Meu sonho é ganhar amanhã contra o Corinthians. Esse é o primeiro sonho que eu tenho. Obviamente que o objetivo do Flamengo sempre é lutar por tudo. E eu sei desse peso, não fujo dessa responsabilidade. Com o elenco que tem ali, com aqueles jogadores que estão no vestiário, esse time eu tenho que fazer jogar. E se eu não fizer jogar, obviamente que eu sou o culpado. Porque eu sou o maior responsável por esses jogadores”, disse.

Assim, o técnico contou que está desde a manhã de ontem, quando soube que ia assumir a equipe, estudando o adversário: