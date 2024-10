Filipe Luís promove mudança em time do Flamengo; veja provável escalação

Novo técnico estreia contra o Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil

A principal mudança indicada pelo treinamento foi a saída de Fabrício Bruno, titular com todos os treinadores desde a saída de Dorival Júnior. Léo Ortiz, que começou jogando na vitória contra o Athletico-PR no último domingo, segue na equipe.

Novo técnico do Flamengo , Filipe Luís encerrou a preparação para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, no fim da tarde desta terça-feira. E o novo técnico do clube já promoveu mudança em relação ao Tite. Além disso, não fará rodízio de goleiros.

Questionado, Wesley segue na direita, e Varela fica no banco de reservas. Filipe, aliás, não fará alteração no gol. Assim, Rossi será o goleiro do Flamengo no clássico com o Alvinegro do Parque São Jorge. Além disso, havia a expectativa sobre Gabigol titular, mas ficará como opção do treinador.

Veja a provável escalação do Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Plata e Bruno Henrique.

O Flamengo abre a semifinal da Copa do Brasil com o Corinthians na noite desta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã. O jogo de volta será realizado no dia 20, na Neo Química Arena, às 16h de Brasília.