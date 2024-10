Em meio a atrito, CBF ‘troca’ Corinthians por Palmeiras em treino da Seleção

A Seleção Brasileira não vai mais treinar no CT Joaquim Grava, do Corinthians, na próxima semana. Nesta terça-feira, a CBF informou que as atividades foram transferidas para o CT do Palmeiras. A decisão acontece em meio ao atrito entre Corinthians e CBF pela mudança na data da segunda partida semifinal da Copa do Brasil.

A mudança, aliás, ocorre em meio a uma discussão nos bastidores envolvendo a mudança da data da semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo. O Corinthians criticou a CBF pelas trocas e entrou com ação no STJD. Em nota oficial, a entidade máxima do futebol agradeceu ao Timão por “ter disponibilizado” o CT.