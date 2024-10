Dupla do Corinthians avança em transição mas só voltam após Data-Fifa

Ambos ainda estão entregues ao departamento de fisioterapia. A expectativa é de que nos próximos dias eles avancem em trabalhos de transição para o campo. Contudo, o retorno deve acontecer após a Data-Fifa, que se encerra no dia 15 de outubro. A pausa, aliás, é vista como positiva no Timão para que os jogadores se recuperem mais rápido e não percam mais partidas.

O Corinthians vê dois jogadores importantes se aproximarem do retorno aos gramados no treino desta terça-feira (1). Afinal, o volante Alex Santana e o atacante Talles Magno avançam na recuperação de suas lesões e estão mais próximos de voltar. Contudo, eles ainda não devem ser relacionados para o embate contra o Flamengo , nesta quarta (2), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Talles Magno sofreu uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda na semana passada. Já Alex Santana está fora há mais tempo. O volante teve uma contusão de grau 3 no músculo posterior da coxa esquerda, e a previsão inicial é de que voltasse a jogar somente em novembro. Entretanto, avançou rapidamente na recuperação e pode voltar antes do previsto.

A previsão para o retorno da dupla no Corinthians

Alex Santana, aliás, traz mais cautela para o departamento médico do Corinthians. Muito por conta do tempo de inatividade. Assim, ele deve ganhar um preparo físico especial antes de atuar. Já Talles Magno vive a expectativa de estar nos jogos contra o Racing, na Sul-Americana, e na volta contra o Flamengo, pela Copa do Brasil.

