Dortmund atropela Celtic com goleada por 7 a 1 na Champions

Destaque para o hat-trick marcado por Adeyemi ainda no primeiro tempo e alemães seguem com 100% de aproveitamento nesta fase de liga

O Borussia Dortmund aplicou, possivelmente, a maior goleada desta segunda rodada da fase de liga da Champions 2024/25. Nesta terça-feira, 1º de outubro, o clube alemão atropelou o Celtic por 7 a 1, no Signal Iduna Park, e manteve os 100% de aproveitamento na competição. Adeyemi, com um hat-trick ainda no primeiro tempo, Guirassy, duas vezes, Nmecha e Emre Can balançaram a rede para os donos da casa. Por outro lando, Maeda fez o único da equipe escocesa.

Dessa maneira, o Borussia Dortmund chegou a duas vitórias em dois jogos nesta fase de liga da Champions e pode terminar a rodada na liderança.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na terceira e próxima rodada, o Dortmund vai reeditar a final da última edição, quando encara o Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Já o Celtic vai à Itália enfrentar a Atalanta.