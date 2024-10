Donos de Atlético e Cruzeiro se reúnem, e Rubens Menin volta a defender torcida dividida

Atlético e Cruzeiro não jogam com torcida dividida desde 2023, mas diretorias trabalham para voltar a ser como antes

Atlético e Cruzeiro não se enfrentam mais em 2024, mas a discussão sobre a torcida dividida nos estádios de Belo Horizonte pode retornar. Rubens Menin, sócio majoritário do Atlético, é um defensor da volta das torcidas mistas nos clássicos.

“Estive com o Pedrinho e acredito que precisamos ser racionais. Temos vários projetos em comum, como o retorno dos clássicos com torcida dividida. Acompanho Atlético x Cruzeiro há 65 anos, e isso sempre foi um espetáculo mítico. A rivalidade é essencial para fomentar a paixão da torcida. Fora de campo, precisamos agir com racionalidade”, afirmou Menin durante o evento Imersão Industrial 2024, em Belo Horizonte.

Menin também destacou a importância de um rival que combine paixão com racionalidade.