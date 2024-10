Diego Ribas opina sobre preparação de Filipe Luís para assumir o Flamengo

O ex-camisa 10 da Gávea publicou um vídeo horas após a oficialização da saída de Tite e chegada do amigo ao comando técnico do Rubro-Negro

Diego Ribas chegou ao Flamengo com sonho de conquistar títulos e fazer história no clube, mas fez muito mais que isso ao construir laços eternos com companheiros. Uma das parcerias que se solidificou no clube foi a de Filipe Luís, que agora assumirá o comando técnico do Rubro-Negro no lugar de Tite. Profundo conhecedor da capacidade do amigo, o ex-capitão fez questão de dar sua opinião sobre o novo desafio na carreira do, agora, interino.

O ex-camisa 10 da Gávea disse que vê Filipe Luís “preparado para viver esse momento” à frente do Flamengo. A aposta no sucesso do amigo vai além da análise só pela competência ou cursos preparatórios, mas principalmente por acreditar que o ex-lateral é um intenso conhecedor do DNA do clube.

Filipe Luís iniciou os treinamentos junto ao grupo na última segunda-feira (30), no Ninho do Urubu. O primeiro desafio à beira do gramado acontecerá nesta quarta-feira (2), no Maracanã, pela ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians.