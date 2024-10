Desempregado, Tite sofre tentativa de golpe bancário no Piauí

Criminosos tentaram sacar valores do FGTS do ex-treinador do Flamengo, mas a Caixa Econômica Federal percebeu a tentativa de golpe Crédito: Jogada 10

O técnico Tite recebeu a comunicação de sua demissão pelo Flamengo nesta segunda-feira (30) e, pouco depois, enfrentou uma tentativa de golpe bancário. Criminosos do Piauí falsificaram documentos do treinador para acessar o aplicativo do FGTS e se passaram por ele, tentando usar valores da conta como garantia para um empréstimo. A Polícia Federal investiga o caso. Os bandidos, afinal, agiram da seguinte forma: com documentos falsos, acessaram o aplicativo do FGTS e aderiram ao “saque-aniversário”. Em seguida, solicitaram um empréstimo com o valor disponível como garantia. No entanto, diante do alto valor o saque teve liberação apenas presencialmente. O banco, assim identificou a fraude. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em nota, a Caixa explicou que detectou a suspeita de fraude e encaminhou as informações para a Polícia Federal, que continuará as investigações.

Nota da Caixa Econômica Federal “A CAIXA informa que a ação suspeita foi identificada pelo monitoramento do próprio banco, em atendimento na agência. Com a constatação do indício de fraude, a instituição adotou todas as providências internas para reparação e e encaminhou as informações à Polícia Federal para investigação. O banco ressalta que dados sobre ocorrências de eventos criminosos em suas unidades são sigilosas e de repasse exclusivo às autoridades competentes. A CAIXA destaca que melhora constantemente os critérios de segurança, observando as melhores práticas de mercado e as evoluções necessárias ao observar a ocorrência de fraudes.