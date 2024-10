Dependência? Com Mano, Fluminense ainda não venceu sem Thiago Silva

Mesmo aos 40 anos, Thiago Silva tem se mostrado ser essencial para que o Fluminense consiga permanecer na elite do futebol brasileiro. Afinal, sob o comando do técnico Mano Menezes, o Tricolor ainda não venceu sem a presença do zagueiro, que ficou de fora do duelo com o Atlético-GO por um problema no calcanhar esquerdo.

Nitidamente, o time é outro quando o defensor está em campo, e as chances de uma possível vitória aumentam consideravelmente. Assim, o jogador esteve em campo em 13 oportunidades, com 66,7% de aproveitamento (15 gols pró e 9 sofridos). Sem ele, o desempenho tricolor se transforma em 0%, com quatro derrotas (2 gols pró e 7 gols sofridos).

Dessa forma, Thiago Silva não esteve em campo contra o Juventude, pela Copa do Brasil, nos clássicos com Vasco e Botafogo e diante do Dragão, no último domingo (29), em Goiânia.