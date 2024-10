Corinthians tem duelos diretos e clássico na reta final do Brasileiro

O Corinthians tem apenas mais dez rodadas para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na 17° colocação, com 28 pontos somados, a equipe terá pela frente nessa reta final confrontos diretos contra times que lutam para não cair e ainda disputará o último clássico no ano, contra o Palmeiras.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nestes dez jogos, o Corinthians enfrenta Vitória, Athletico-PR e Criciúma, equipes que estão logo a frente na tabela. Contudo, apenas o jogo contra o Furacão será em Itaquera.