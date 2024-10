Corinthians também vai ao STJD contra trocas de datas da Copa do Brasil

Timão se posiciona ao lado do Vasco e vai entrar com ação na Justiça Desportiva após CBF alterar datas da semifinal da competição

Ao lado do Vasco, o Corinthians também decidiu, na noite desta segunda-feira, que vai ingressar com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O clube é contra a mudança de data da segunda semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo.

A CBF, afinal, alterou as datas das semifinais da Copa do Brasil para o final de semana dos dias 19 e 20 de outubro. Além disso, a entidade antecipou os jogos do Brasileirão que envolvem os semifinalistas para os dias 16 e 17 de outubro.