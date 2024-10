Com gol de Marcos Leonardo, Al-Hilal goleia Al-Shorta pela Champios da Ásia

No primeiro tempo, Marcos Leonardo abriu o placar aos 11 minutos. Quatro minutos depois, a equipe ampliou com Aleksandar Mitrovic e foi para o intervalo com a vantagem no placar de 2 a 0.

O Al-Hilal goleou por 5 a 0 o Al-Shorta na tarde desta terça-feira (1), pela segunda rodada do grupo Oeste da Liga dos Campeões da Ásia. A partida aconteceu no Prince Faisal Bin Fahd Stadium, em Riade (SAU).

Já no segundo tempo, logo no início, o Al-Hilal marcou mais um com Salem Al Dawsari, aos dois minutos. Aos 28, Nasser Aldawsari marcou o quarto e, por fim, já nos acréscimos, Mohamed Kanno balançou as redes e fechou o placar.

Dessa forma, o Al-Hilal assumiu a ponta tabela da competição com seis pontos, ou seja, duas vitórias em dois jogos. O Al-Shorta, por sua vez, é o sétimo colocado com um ponto – o empate da primeira rodada.

O próximo compromisso do Al-Hilal na competição é contra o Al-Ain, fora de casa, no dia 21 de outubro, às 13h (de Brasília). Por outro lado, o Al-Shorta enfrenta o Pakhtakor, em casa, no mesmo dia e no mesmo horário.