Com autoridade, Arsenal bate o PSG e vence a primeira na Champions

Gunners jogaram bem nesta terça-feira, no Emirates, e vencem por 2 a 0. Havertz e Saka marcam os gols do triunfo

O resultado coloca o Arsenal com quatro pontos na fase de liga da Champions, na oitava colocação. Na primeira rodada, empatou em 0 a 0 com a Atalanta, em Bérgamo. Por outro lado, o PSG tem três, em 18º. Na estreia, os franceses venceram o Girona por 1 a 0, com gol contra no fim do jogo.

O Arsenal conquistou a sua primeira vitória na nova edição da Champions League. Nesta terça-feira (1), a equipe londrina venceu com o autoridade o PSG por 2 a 0, no Emirates, com gols de Havertz e Saka. Dessa maneira, subiu na tabela de classificação neste novo formato da competição.

Atrás do marcador, o PSG viu-se obrigado a partir para o ataque, mas faltava qualidade para articular jogadas. Dessa forma, conseguiu escapar em duas ocasiões que levaram perigo. A primeira em chute de fora da área de Nuno Mendes, que raspou a trave. Em seguida, Hakimi recebeu passe na direita e parou no goleiro Raya.

Os Gunners adiantaram a marcação e dava sufoco na saída de bola do PSG. Na primeira chance, Saka cortou para o meio e finalizou com perigo. Os franceses mal conseguiam trocar passes no campo ofensivo que logo o Arsenal roubava a bola. Dessa maneira, abriu o placar aos 19 minutos. Trossard avançou pela esquerda e cruzou para Havertz. O atacante alemão chegou na bola primeiro que Donnarumma e cabeceou para o gol. Atrasado, o goleiro italiano falhou no lance.

O papo no intervalo não fez o PSG despertar como esperado. A equipe seguia com dificuldade de criar chances e, ainda por cima, via o Arsenal ser perigoso em jogadas coletivas. Em uma delas, Havertz deu bom passe e Martinelli finalizou para grande defesa de Donnarumma.

Porém, era muito pouco para as pretensões do PSG, que se via encurralado. Logo, o Arsenal encontrou o segundo gol. Aos 34, Saka bateu falta da direita, a bola passou por todo e também por Donnarumma, que catou borboletas. Mais uma bola defensável que entrou na meta gaulesa.

Vendo o Arsenal seguir com o controle do jogo, Luis Enrique lançou Fabián Ruiz e Kolo Muani, tirando Vitinha e Doué. As mudanças surtiram efeito imediato, afinal tirou os Gunners da zona de conforto. Em cobrança de escanteio, o PSG mandou no travessão. Sem conseguir sair de seu próprio campo , a equipe da casa viu-se pressionada e perdendo bolas na defesa. Lee obrigou a Raya a boa intervenção em chute de longe. Em seguida, os anfitriões deram o troco e quase marcaram com Martinelli, que novamente parou no goleiro italiano.

No entanto, o PSG foi perdendo as forças e passaram a não concatenar boas tramas ofensivas, também pela boa postura do Arsenal, que se segurou na defesa e saía com algum perigo nos contragolpes. A equipe francesa trocava passes, mas não conseguia furar a defesa rival, que segurou a vitória em casa para dar tranquilidade na Champions.

