City goleia o Slovan Bratislava e iguala recorde na Champions League

Mesmo com time misto, Manchester City dominou o Slovan Bratislava do início ao fim e, de quebra, bateu recorde na Liga dos Campeões. Nesta terça-feira (1/10), os Citizens goleou o time eslováquio por 4 a 0, no Estádio Nacional de Bratislava, pela segunda rodada da primeira fase da competição. Gündogan, Foden, Haaland e McAtee anotaram os gols da equipe inglesa.

Os Citizens, afinal, igualam a série de 25 jogos sem perder do Manchester United, estabelecida entre 2007 e 2009. A última derrota na competição foi na volta da semifinal de 2021/22, para o Real Madrid.

Com o resultado, o time de Pep de Guardiola assume a quinta posição, com quatro pontos e está na zona de classificação para as oitavas de final. Do outro lado, a equipe de Vladimír Weiss perdeu a segunda seguida e está na 34ª colocação. Agora, os times só voltam a disputa a competição no fim do mês. O City pega o Sparta Braga, às 16h, no dia 23 de outubro, na Inglaterra. No dia antes, o Bratislava enfrenta o Girona, também no mesmo horário, fora de casa.