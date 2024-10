CBF divulga tabela detalhada da 30ª e 31ª rodadas do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta terça-feira (1º), a tabela detalhada das rodadas 30 e 31 do Brasileirão 2024. No documento, foi detalhado informações como as datas, os horários, além dos locais das partidas.

A 30ª rodada iniciará no dia 16 de outubro, com dois confrontos: São Paulo x Vasco e Fortaleza x Atlético-MG, ambos às 21h45 (horário de Brasília). O encerramento será no dia 20, com o duelo entre Juventude e Palmeiras, às 20h.

Já a 31ª terá seu início no dia 26 do mesmo mês, com três jogos abrindo às 16h30: Grêmio x Atlético-MG, Vitória x Fluminense e Palmeiras x Fortaleza. No dia 28, às 21h, Vasco e Bahia duelam no encerramento. Confira mais detalhes abaixo.